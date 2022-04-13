Piri Reis'in haritaları sanat eserlerine dönüştü - Son Dakika
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Piri Reis'in haritaları sanat eserlerine dönüştü

13.04.2022 17:03
Piri Reis'in haritaları sanat eserlerine dönüştü

Feyziye Mektepleri Vakfına ait Galeri Işık, "Piri Reis Antik Akdeniz Haritaları-Yağlı Boya, Çini, Minyatür ve İpek Mendil" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Feyziye Mektepleri Vakfına ait Galeri Işık, "Piri Reis Antik Akdeniz Haritaları-Yağlı Boya, Çini, Minyatür ve İpek Mendil" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü koleksiyoner Ali Rıza İşipek'in üstlendiği sergide, Türk denizcilik tarihi ve deniz haritacılığına dair eserler yer alıyor.

Sergide, Türk denizcisi, coğrafyacısı ve haritacısı Piri Reis'in 1521'de kaleme aldığı Kitab-ı Bahriye'de yer alan haritaların, İznik Çinisi ve Minyatür tarzında uygulanması sonucu ortaya çıkan tablolar izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kağıt, tuval, çini ve ipek üzerine uygulanan 42 parça eserin yer aldığı sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Denizcilik, Piri Reis, Akdeniz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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