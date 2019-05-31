Son Dakika Haberleri: Piri Reis'ten dev müzikal
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Piri Reis'ten dev müzikal

32 dakika önce

Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılını "Sihirli Kitap, Piri Reis'te Müzikal Macerası…(Le Livre Magique…, Une Aventure Musicale Piri Reis)" müzikali ile noktaladı.

Piri Reis'ten dev müzikal, System.String[]

Sindirella, Cesur, Güzel ve Çirkin, Aslan Kral, Tiana, Pamuk Prenses, Alaattin'in Sihirli Lambası, Karlar Ülkesi ve Rapunzel… çocukluğumuzun ünlü masal kahramanları Özel Karşıyaka Piri Reis Okullarının yaklaşık 250 kişinin rol aldığı yıl sonu gösterisinde bir araya geldi. Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezinde Fransızca olarak seslendirilen dev müzikal izleyicileri büyüledi.

Tamamı okulda yapıldı

Çalışmaları Eylül ayında başlayan 7 bölümlük müzikal, yazımından danslarına kostümlerinden dekoruna kadar Özel Karşıyaka Piri Reis Okullarında hazırlandıktan sonra izleyici ile buluştu. Müzik Öğretmeni Jennifer Karahan tarafından tasarlanan, koreografisi Dans Öğretmeni Zeynep Gökçetin'e ait olan müzikalde dekorlar Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Yağızkurt, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Can Kümük ve Anaokulu Öğretmeni Gözde Can Tito tarafından yapıldı.

Öğrenci- mezun hep birlikte oynadı

Kendine güvenmeyen, kitap okumayı ve uyumayı sevmeyen bir çocuğun peri tarafından hediye edilen kitabı okuduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlatan 7 bölümlük müzikalde anaokulu hazırlık sınıfından 49, ilkokuldan 159, ortaokuldan 26 öğrenci, İzmir Özel Saint Joseph Lisesi'ne devam eden mezunlar, koro ve solistler olmak üzere 243 kişi rol aldı. Özel Piri Reis Okullarından 2001 yılında mezun olduktan sonra hayata atılan Simge Yücebaş ve Ege Elmacı ise solistlik yaptı. Öğrenim yılını dev bir müzikal ile bitirmenin Özel Karşıyaka Piri Reis Okullarının çok güzel bir geleneği olduğunu söyleyen Okul Müdürü Dr. Dilek Ege, "Her yıl okulların açılmasıyla birlikte müzikal hazırlıkları başlıyor. Öğrenciler derslerde, dans ve müzik kulüplerinde bütün yıl bu gece için çalışırken bir yandan da farkında olmadan Fransızcayı doğal ortamında öğreniyor. En güzeli de final gecesinde öğrencisinden mezununa, öğretmeninden idare personeline kadar herkesin bu gecede emeğinin olması" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
Karşıyaka, Güncel
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