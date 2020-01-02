Pırıl pırıl bir Düzce için çalışıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pırıl pırıl bir Düzce için çalışıyorlar - Son Dakika

Pırıl pırıl bir Düzce için çalışıyorlar

7 saat önce

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mesai mefhumu gözetmeksizin soğuk kış günlerinde de şehrin genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Pırıl pırıl bir Düzce için çalışıyorlar, System.String[]

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mesai mefhumu gözetmeksizin soğuk kış günlerinde de şehrin genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri, küçük motorlu araçlar ve yaya gruplar olmak üzere iki koldan rutin temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Gün doğmadan başlayan temizlik çalışmaları kapsamında başta şehrin prestij noktası İstanbul Caddesi olmak üzere ortak kullanım alanlarında çevre temizliği yapılıyor. Süpürme ve yıkama şeklinde yapılan temizlik çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten ekipler, vatandaşlar güne başlamadan onların tertemiz cadde ve sokaklara uyanmalarını sağlıyor. Aynı şekilde Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezinde de temizlik yapan ekipler, özellikle semt pazarı kurulmasının ertesi gününde detaylı temizlik çalışması yaparak vatandaşların merkezi rahat bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. - DÜZCE

İstanbul Caddesi, Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi
Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar

Son Dakika Haberleri
21:56 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
21:56 Pakistan'da dört katlı bina çöktü - Son Dakika
21:56 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
21:56 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması - Son Dakika
21:55 Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 21:58:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pırıl pırıl bir Düzce için çalışıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]