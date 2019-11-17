"Pırıl ve Arkadaşları" çocuklarla buluştu
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte "Pırıl ve Arkadaşları", çocuklarla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte "Pırıl ve Arkadaşları", çocuklarla buluştu.
ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM'de ailelerin ve çocukların kaliteli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Son olarak Pırıl ve Arkadaşları müzikal etkinliği ile çocuklar, ara tatilin tadını çıkardı. Onlarca çocuk sevimli animasyon karakteri Pırıl ile eğlenceli dakikalar geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğunu paylaştı. - ESKİŞEHİR
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