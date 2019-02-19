Pırıltılı Filler Eşliğinde Dans: Sri Lanka'da Dolunay Festivali
1 saat önce
Pırıtılı kostümler giydirilen filler, dans gösterileri ve meşaleler.
Pırıtılı kostümler giydirilen filler, dans gösterileri ve meşaleler... Budistlerin, Şubat ayındaki dolunay döneminde düzenlediği etkinliklerinden Nawam Maha Perahera Sri Lanka
'da çoşkuyla kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:22
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