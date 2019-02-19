Son Dakika Haberleri: Pırıltılı Filler Eşliğinde Dans: Sri Lanka'da Dolunay Festivali

Pırıltılı Filler Eşliğinde Dans: Sri Lanka'da Dolunay Festivali

1 saat önce

Pırıtılı kostümler giydirilen filler, dans gösterileri ve meşaleler.

">
Pırıtılı kostümler giydirilen filler, dans gösterileri ve meşaleler... Budistlerin, Şubat ayındaki dolunay döneminde düzenlediği etkinliklerinden Nawam Maha Perahera Sri Lanka'da çoşkuyla kutlandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:22 

Sri Lanka, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistanlı Senatörler, Prens Selman'a Altından Yapılmış Tüfek Hediye Etti Malezya'da Kaybolan Uçakla İlgili İlginç İddia: Yolcular Uçak Düşmeden Önce Öldü

30 Yıldır Ehliyetsiz Araç Kullanan Japon Sürücü Yakalandı Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 20:02:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pırıltılı Filler Eşliğinde Dans: Sri Lanka'da Dolunay Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]