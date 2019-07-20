Son Dakika Haberleri: Pirina fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Pirina fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

1 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde pirina fabrikasının boşaltım bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Bergama ilçesinde pirina fabrikasının boşaltım bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki pirina fabrikasının boşaltım bölümündeki kazanın patlaması sonucu yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Alevlerin söndürüldüğü yangında, boşaltım bölümünde hasar oluştu.
Pirina fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bergama, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:34 Kaynak: AA
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