Duvar yıkıldı ortalık çamur deryasına döndü - Son Dakika

Duvar yıkıldı ortalık çamur deryasına döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde prina fabrikasının depolama havuzu duvarı çöktü. Duvarı çöken havuzdaki zeytinyağı üretiminde elde edilen tonlarca prina çamuru çevreye yayıldı ve çevre kirliliğine neden oldu.

Akşam saatlerinde İzmir- Çanakkale Karayolu yakınında bulunan özel bir prina fabrikasının depolama havuzlarından bir tanesi henüz belirlenemeyen bir sebepten çöktü. Çökme nedeniyle havuzda bulunan tonlarca çamur kıvamındaki prina çevreye yayıldı. İzmir-Çanakkale Karayoluna kadar gelen prina çamuru trafiği de zaman zaman olumsuz etkiledi. Ekipler bölgede önlem aldı. Bölgede olay sonrasında iş makineleri ile temizlik çalışmaları başladı. Yaşanan olay ve meydana gelen çevre kirliliği ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Ayvalık Belediyesi ekipleri de yaşanan çevre kirliliğini düzenledikleri tespit tutanağı ile belirledi. Olay ile ilgili çevre ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.