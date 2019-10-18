Son Dakika Haberleri: Pirinç alaşımı tozunu "altın tozu" diye satmaya çalıştılar
Son Dakika Güncel Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar

Pirinç alaşımı tozunu "altın tozu" diye satmaya çalıştılar

50 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 7 kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Pirinç alaşımı tozunu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 7 kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalışarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fizikin takibin ardından jandarma ekipleri, O.A. ile alıcı gibi iletişime geçti.

Jandarma personeli, ilçede bir parkta buluştukları O.A, S.E ve H.K ile sahte altın tozu alışverişinde bulundu.

Alışverişin ardından düzenlenen operasyonda satıcılar ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamacanın ardından, jandarma ekipleri O.A, S.E, H.K, M.K, D.K, Z.K. ve Ü.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve ellerindeki çuvallarda yapılan aramada, 3 kiloya yakın altın tozu süsü verilmiş pirinç alaşımı tozu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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