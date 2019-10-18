Son Dakika Haberleri: Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar
Son Dakika Güncel Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar

Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' yalanıyla satmaya çalıştığı iddiasıyla 7 kişi, gözaltına alındı.

Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' yalanıyla satmaya çalıştığı iddiasıyla 7 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çay Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalışarak, dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarını takibe alan jandarma, bir süre sonra O.A. ile alıcı gibi iletişime geçti. Ekipler, ilçedeki parkta buluştukları O.A., S.E. ve H.K. ile toz alışverişinde bulundu. Alışverişin ardından düzenlenen operasyonda, kaçmaya çalışan 3 kişi, çevrede önlem alan diğer ekiplerce yakalandı. O.A., S.E., H.K.'nin yanı sıra diğer şüpheliler M.K., D.K., Z.K. ve Ü.E. de gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri çuvallarda yapılan aramalarda, 3 kiloya yakın pirinç alaşımı tozu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
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