Pirinç ithalatında vergi yüzde 5.0, 10 ve 15 olacak

Pirinç (çeltik) ithalatına uygulanacak gümrük vergisi oranları 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, çeşitlerine göre yüzde 5.0, yüzde 10 ve yüzde 15 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere;

kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), tohumluk, orta taneli ve uzun taneli pirinç ithalatına yüzde 5.0 (GTİP 1006.10.10.00.00), yarı haşlanmış (yuvarlak taneli, orta taneli) olanlarına yüzde 10 (GTİP 1006.20.11.00.00), tam ve yarı olarak değirmenden geçirilmiş ve yarı haşlanmış pirinç ithalatına ise yüzde 15 (GTİP 1006.30.21.00.00) gümrük vergisi uygulanacak.