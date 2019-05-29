Pirinç Kepeği Sabunu ilgi gördü
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, sabun çeşitleri her geçen gün artarken, bu sezonda piyasaya çıkan pirinç kepeği sabunu da ilgi gördü.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:27 Kaynak: İHA
ilçesinde, sabun çeşitleri her geçen gün artarken, bu sezonda piyasaya çıkan pirinç kepeği sabunu da ilgi gördü. Yeni ürünün cildi tazelediğini anlatan Hüseyin Canpolat, yüzdeki lekeleri yok ettiğini söyledi.
Burhaniye Ören
Çarşısında zeytinyağlı sabun çeşitlerine birisi daha eklendi. Böğürtlenli, eşek sütlü sabunun yanı sıra piyasaya çıkan pirinç kepeği sabunu da ilgi gördü. Zeytinyağlı sabun ve kremlerin çok tutulduğunu anlatan Güzellik Ürünleri Satıcısı Hüseyin Canpolat, "Sabun çeşitleri her geçen yıl artmaktadır. Bu güne kadar onlarca sabun çeşidi piyasaya çıktı. Bu yıl bunlara pirinç kepeği sabunu da eklendi. Bu sabunun hücre yenileme özelliği var. Ciltteki akneleri yok ediyor. Yeni satışına başladığımız bu sabun kısa sürede tutuldu" dedi. - BALIKESİR
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