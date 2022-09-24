Video: Çin'in Guizhou Eyaletinde Akıllı Tarım Teknolojisi Hız Kazandı - Son Dakika
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Video: Çin'in Guizhou Eyaletinde Akıllı Tarım Teknolojisi Hız Kazandı

24.09.2022 15:23
Video: Çin'in Guizhou Eyaletinde Akıllı Tarım Teknolojisi Hız Kazandı

Pirinç tarımının ekimden hasada kadarki tüm süreci, sürücüsü olmayan tarım makineleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Pirinç tarımının ekimden hasada kadarki tüm süreci, sürücüsü olmayan tarım makineleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Son dönemde, Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyen Luo Xiwen'in başını çektiği bir araştırma ekibi Çin'in Guizhou eyaletindeki Sinan ilçesine bağlı Tangtou kasabasına insansız tarım makineleri getirdi.

Sahada insansız traktörler, rototiller, ekim makineleri ve hasat makineleri bulunuyor ve bu sadece işi kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda verimliliği de artırıyor.

LUO XIWEN, Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyen

"İnsansız tarım, el emeğinin yerini alması için ileri bilim ve teknolojiyi kullanmak, insanlar tarafından yapılması gerekenleri otomatik olarak gerçekleştirmek için insansız tarım makinelerini kullanmak anlamına geliyor. Örneğin pirinç ekimini ele alalım. Çiftçilik, ekim, arazi yönetimi ve hasat için insansız tarım makinelerini kullanabiliyor ve tüm bir tarımsal süreci otomasyon içinde gerçekleştirebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guiyang şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Guizhou Eyaletinde Akıllı Tarım Teknolojisi Hız Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Guizhou Eyaletinde Akıllı Tarım Teknolojisi Hız Kazandı - Son Dakika
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