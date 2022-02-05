Pirinç torbasından esrar çıktı - Son Dakika

Kütahya'da pirinç torbası içerisinde gizlenmiş esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya- Eskişehir karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Afganistan uyruklu olduğu belirtilen öğrenilen şüpheliye ait aracın içerisindeki eşyaları inceleyen ekipleri, pirinç torbasına gizlenmiş 55 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alarak, işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KÜTAHYA