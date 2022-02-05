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Pirinç torbasından esrar çıktı - Son Dakika

Pirinç torbasından esrar çıktı

05.02.2022 16:44
Pirinç torbasından esrar çıktı

Kütahya'da pirinç torbası içerisinde gizlenmiş esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da pirinç torbası içerisinde gizlenmiş esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya- Eskişehir karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Afganistan uyruklu olduğu belirtilen öğrenilen şüpheliye ait aracın içerisindeki eşyaları inceleyen ekipleri, pirinç torbasına gizlenmiş 55 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alarak, işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Pirinç torbasından esrar çıktı

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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Pirinç, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pirinç torbasından esrar çıktı - Son Dakika


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