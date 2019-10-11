Son Dakika Haberleri: Pirinççi köyündeki öğrencilere ücretsiz servis
Son Dakika Güncel Pirinççi köyündeki öğrencilere ücretsiz servis

Pirinççi köyündeki öğrencilere ücretsiz servis

2 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, Yukarı Pirinççi köyünde yaşayan öğrencilere okula daha rahat gidebilmeleri için 2 adet okul servisi sağladı.

Pirinççi köyündeki öğrencilere ücretsiz servis, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, Yukarı Pirinççi köyünde yaşayan öğrencilere okula daha rahat gidebilmeleri için 2 adet okul servisi sağladı.


Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hemen harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde Sultangazi'de bulunan okullarına gidebilmeleri için 2 adet servis tahsis etti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, servislerine kavuşmanın heyecanını yaşayan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla birlikte servise binen Başkan Köken, okullarına daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde kavuşacak olan öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan köylerine ve köylülerine çok önem verdiklerini ve onların yaşadığı her türlü sorunu çözmeye hazır olduklarını dile getirdi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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