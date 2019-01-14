Son Dakika Haberleri: Pirincin Başkentinde Ova Sular Altında Kaldı

Pirincin Başkentinde Ova Sular Altında Kaldı

51 dakika önce

Balıkesir'de son 5 gündür süren yağışlar Türkiye'nin en kaliteli pirincinin yetiştiği Gönen ovasını sular altında bıraktı.

Pirincin Başkentinde Ova Sular Altında Kaldı, System.String[]
Balıkesir'de son 5 gündür süren yağışlar Türkiye'nin en kaliteli pirincinin yetiştiği Gönen ovasını sular altında bıraktı. Havadan görüntülenen Gönen ovası adeta bir gölü andırdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde son 5 gündür süren yağışlar dolayısı ile Gönen Yenice barajının kapakları açılınca binlerce dekarlık tarım alanı sular altında kaldı. Türkiye'nin pirinç deposu olarak bilinen Gönen'de yaşanan su baskınları Tuzakçı, Bostancı, Sarıköy ve Tahirova'da bulunan tarım arazilerini etkiledi.

Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, "Geçen pazartesiden bu yana bölgemizde yağan aşırı yağışlardan dolayı Gönen ovası olarak bilinen alandaki çeltik tarlaları sular altında kaldı. Sadece çeltik alanları değil, sebze tarımı yapılan ıspanak, marul ve lahanaların yetiştiği alanlarda da zararlar meydana geldi. Yaklaşık 100 dekarlık alanda ekili olan maydonozun ise sular altında kaldığı ise bizlere son gelen bilgiler arasında. Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sahada dolaşarak meydana gelen zarar ile ilgili tespitlerde bulunuyor. Hatta bir komisyon da kurulmasına karar verildi. Zararın boyutları ilgililere iletilecek" dedi.

Başkan Özkurt, yağışların özellikle alüvyonlu bir toprağı taşıdığına dikkat çekerek, "Alüvyondan dolayı önümüzdeki yıl farklı bir verim rekoltesi beklenebilir" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Türkiye, Balıkesir, Gönen, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık Kendisini Dövdüğünü İddia Ettiği Nişanlısını Öldürdü

Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:48:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pirincin Başkentinde Ova Sular Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]