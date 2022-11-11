Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar - Son Dakika
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Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar

11.11.2022 17:06

Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar Şeytanın aklına gelmeyecek durum dilencinin aklına geldi: Vatandaşların duygularını sömürerek topladıkları paraları pirincin içinde gizlediler Elazığ'da zabıta ve polis ekiplerinden dilenci operasyonu: 450 lirayı bir kilo pirince...

Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılarŞeytanın aklına gelmeyecek durum dilencinin aklına geldi: Vatandaşların duygularını sömürerek topladıkları paraları pirincin içinde gizlediler Elazığ'da zabıta ve polis ekiplerinden dilenci operasyonu: 450 lirayı bir kilo pirince saklamışlar
ELAZIĞ - Elazığ'da zabıta ve polis tarafından dilencilere operasyon düzenlendi. Bir dilencinin yanında bulan pirinç torbasını kontrol eden zabıta ekipleri, pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladı. Ekipler, bir kiloluk birincin içerisinden 450 lira çıkardı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 35 dilenci Zabıta Kontrol Noktasına götürüldü. Burada dilencilerin üzerleri arandı. Bir dilencinin elinde bulunan pirinç poşetinden şüphelenen ekipler, baktıklarında içerisinde para olduğunu gördü. Bunun üzerine pirinci bir tepsiye döken ekipler, taş ayıklar gibi para ayıkladı. Bir kilo pirincin içerisinden 450 lira çıktı. Paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği dilencilerin her birine 204 lira para cezası kesildi.
"Pirincin içerisinden taş ayıklar gibi para ayıkladık"Polis ile işbirliğinde 35 dilencinin alındığını belirten Zabıta Amiri Kadir Temur, "Alınan dilenciler zabıta noktasına getirildi ve üst aramaları yapıldı. 35 dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür insanlara yardımlarda bulunmamalarıdır. Para verdikçe alışkanlık ve meslek haline getiriyor. Bu çerçevede bizler çok zorluk yaşıyoruz. Çalışma yaptığımız zaman da vatandaşlarımızdan ricamız bize müdahalede bulunmasınlar ve yardımcı olsunlar. Aldığımız bir dilencide pirinç içerisinde 450 lira para çıkardık. Pirincin içerisinden taş ayıklar gibi para ayıkladık. 450 lira para çıktı. Tutanakla birlikte kayıt altına aldık" dedi.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar - Son Dakika

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