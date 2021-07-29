Pirinkayalar'da MHP buluşması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberindeki heyetle Pirinkayalar Geçidi'ne çıkarma yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve partili yöneticilerle birlikte Pirinkayalar'dan araçla geçiş yapan Prof. Dr. Aydın ve Başkan Karataş'a, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'da eşlik etti. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki tünelin bölge ulaşımına büyük bir değer kazandırıp katkı sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Kamil Aydın, söz konusu ulaşım ağının aynı zamanda yörenin turistik açıdan cazibesini de arttıracağını kaydetti. Ekim ayı sonuna doğru hizmete açılması planlanan Pirinkayalar Tüneli'nde incelemelerde bulunan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Aydın ve Karataş, henüz tamamlanmış olmasa da, tüneli araçla test etmeyi ihmal etmedi. Aydın, beraberinde Naim Karataş ve partili heyetle birlikte geçiş yaptığı tünelin kendisinde hayranlık uyandırdığını ifade ederek, "Pirinkayalar Tüneli yöremize, bölgemize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Beraberindeki partililerle Pirinkayalar Tüneli önünde hatıra fotoğrafı da çektiren Kamil Aydın, "İnsana hizmet, Hakk'a hizmettir. Bu geçit yaz-kış ulaşım noktasında büyük zorlukların yaşandığı, insanların bizar durumda kaldığı bir geçit. Özellikle kış mevsimlerinde ulaşımın büyük güçlüklerle sağlanabildiği bu bölgede, heyelan tehlikesi yüzünden zaman-zaman can ve mal kayıpları da yaşanıyor. Pirinkayalar Tüneli ile inşallah bu sorun çözüme kavuşmuş olacak. Uzundere'nin turizm destinasyonu olması sebebiyle bu tünel aynı zamanda yöreye cazibe de kazandırmış olacak. Çünkü günümüzde ulaşım çok önemli bir faktör. Turizm için de en büyük gereklilik; bu yüzden Pirinkayalar Tüneli birden fazla ihtiyacı ortadan kaldırmış olacak" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da, Pirinkayalar Tüneli'nin hizmete açılacağı günün sabırsızlıkla beklendiğini ifade ederek, "Erzurum'un her açıdan olduğu gibi, ulaşım ağları açısından gelişme kaydetmesi elbette önemli. Bu manada Pirinkayalar Tüneli Erzurum'a yapılmış önemli yatırımlardan birisi olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni tünelin şimdiden hayırlara vesile olması niyazında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM