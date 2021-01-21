PIRLANTA ALACAKLARA "ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI" UYARISI - Son Dakika
Üye Girişi

PIRLANTA ALACAKLARA "ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI" UYARISI

21.01.2021 15:33
PIRLANTA ALACAKLARA "ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI" UYARISI

yaptığı açıklamada, pırlanta alınırken nerelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Sertifika laboratuvarlar tarafından veriliyor.

yaptığı açıklamada,  pırlanta alınırken nerelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Sertifika laboratuvarlar tarafından veriliyor. Dünyada bilinen iki tane laboratuvar var. Biri  Amerika'da diğeri de Belçika'da.  Bu laboratuvarlarda incelenen taşlara sertifika numaraları,  taşın üzerine işleniyor. Sertifika elimize aldığımız zaman taşın üzerinde de aynı numara işlenmiştir. Müşteri bunun ikisini kontrol ettiği zaman bu taşın bu sertifikaya ait olduğunu otomatikman görmüş oluyor."

PIRLANTA ALIRKEN SERTİFİKALI ÜRÜN ALINMASI LAZIM

Gençoğlu, "Pırlanta alırken sertifikalı ürün alması lazım. Özellikle mağazadan çok laboratuvar sertifikalı ürünleri tercih etmeliler. 0.30 karat ve üzeri taşlarda bu sertifikalar bayağı yaygın. Sertifikayı ve numarayı birbiriyle karşılaştırdıkları zaman hakiki ve sertifikalı ürün aldıkları zaman hiçbir şekilde aldanmazlar. Biz de alırken sertifikalı ürün almaya özen gösteriyoruz. Laboratuvar sertifikalı ürün alıp kontrol ediyoruz aynı şekilde. Sertifikalı olduğu zaman rahatlıkla alıp satım yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------------Pırlanta kontrol lazer cihazından detay-Coşkun Gençoğlu'nun pırlantayı kontrolü-Coşkun Gençoğlu röportajı-Pırlanta lazer cihazından detay-Pırlantalardan detay

-Muhabir anonsu (İlkay DİKİCİ)


- İstanbul
PIRLANTA ALACAKLARA ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI UYARISI
YORUMLAR
500
8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış Şanlıurfalı ve Amerikalı öğrencilerin mektup arkadaşlığı 23 yıldır sürüyor Şanlıurfalı ve Amerikalı öğrencilerin mektup arkadaşlığı 23 yıldır sürüyor Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin öldürülen ilk başbakanının kalıntılarını geri verecek Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin öldürülen ilk başbakanının kalıntılarını geri verecek
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PIRLANTA ALACAKLARA 'ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI' UYARISI - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:21:00. #1.13#
SON DAKİKA: PIRLANTA ALACAKLARA "ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI" UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement