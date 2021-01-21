PIRLANTA ALACAKLARA "ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI" UYARISI

PIRLANTA ALIRKEN SERTİFİKALI ÜRÜN ALINMASI LAZIM
Gençoğlu, "Pırlanta alırken sertifikalı ürün alması lazım. Özellikle mağazadan çok laboratuvar sertifikalı ürünleri tercih etmeliler. 0.30 karat ve üzeri taşlarda bu sertifikalar bayağı yaygın. Sertifikayı ve numarayı birbiriyle karşılaştırdıkları zaman hakiki ve sertifikalı ürün aldıkları zaman hiçbir şekilde aldanmazlar. Biz de alırken sertifikalı ürün almaya özen gösteriyoruz. Laboratuvar sertifikalı ürün alıp kontrol ediyoruz aynı şekilde. Sertifikalı olduğu zaman rahatlıkla alıp satım yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.
Görüntü dökümü:-----------------------Pırlanta kontrol lazer cihazından detay-Coşkun Gençoğlu'nun pırlantayı kontrolü-Coşkun Gençoğlu röportajı-Pırlanta lazer cihazından detay-Pırlantalardan detay
-Muhabir anonsu (İlkay DİKİCİ)
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