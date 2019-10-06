Son Dakika Haberleri: Pırlanta Pirinç Festivali'nde Ali Kınık rüzgarı esti
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Pırlanta Pirinç Festivali'nde Ali Kınık rüzgarı esti

43 dakika önce

Pırlanta Pirinç Festivali'nde Ali Kınık rüzgarı estiÇORUM - Ünlü sanatçı Ali Kınık Çorum'un Osmancık ilçesinde konser verdi.

Pırlanta Pirinç Festivali'nde Ali Kınık rüzgarı esti

ÇORUM - Ünlü sanatçı Ali Kınık Çorum'un Osmancık ilçesinde konser verdi.

Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen Halk Konseri'nde Ali Kınık sahne aldı.

Konsere "Senin için" adlı eseriyle başlayan Ali Kınık, "Çal Kemancı", "Türkiyem" ve herkes tarafından büyük beğeniyle dinlenen " Ali Ayşe'yi Seviyor" gibi çok sayıda eseri seslendirdi. Konsere gelen binlerce kişi Kınık'a şarkılarında eşlik etti.

Konserde birik beraberlik mesajları veren Kınık, "Bu yuvamızı başımıza yıkmaya çalışanlar hariç, bu devlete bayrağa, devlete, millete saygı duymayanlar hariç, evlatlarımıza kurşun sıkanlar ve onlara müsamaha göstereler hariç biz aynı milletin, devletin insanlarıyız. Aynı dinin mensubu, aynı bayrak altında yaşayan geçmişi bir, bugüni bir geleceği bir olan milletin evlatlarıyız. Yeniden başladığı bu dönemde bu arsıda Müslüman Türk asrı olarak hep beraber inşa edeceğiz. Buna inanın omuz omuza. Birbirimizi seveceğiz. Aynı milletin insanları olduğumuzu unutmayacağız. Çocuklarımız, geleceğimiz için iyi olan her şey herkes için iyi olacak. El birliği ile hep beraber güçlü bir Türkiye bırakacağız evlatlarımıza" dedi.

Seslendirdiği eserlerle Osmancıklılara unutulmaz bir gece yaşatan Kınık'a konser sonunda MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından çiçek ve plaket verildi.

Pırlanta Pirinç Festivali'nde Ali Kınık rüzgarı esti

Değerli Taş, Ali Kınık, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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