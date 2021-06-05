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Pis işler bizden sorulur! - Son Dakika

Pis işler bizden sorulur!

05.06.2021 07:27
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Gizem: Melis, sen bu tuvalet işini nasıl çözmüştün? Ne zormuş. Tam oldu diyorum, biraz düzeni değişince hemen çişler altına! Lazımlık aparatı, poşetle gezmekten yıldım.Melis: Bu kaçırmalara genellikle duygusal bir tepki sebep oluyor.

Gizem: Melis, sen bu tuvalet işini nasıl çözmüştün? Ne zormuş. Tam oldu diyorum, biraz düzeni değişince hemen çişler altına! Lazımlık aparatı, poşetle gezmekten yıldım.

Melis: Bu kaçırmalara genellikle duygusal bir tepki sebep oluyor. Hoş benim yaşadıklarımı duyunca haline şükredebilirsin. Ben sana nasıl çözdüğümü değil de nasıl çözemediğimi anlatayım. Deniz iki yaşında kendiliğinden tuvaletini lazımlığa yapmaya başladı. Dedim bir çocuktan yırttım. Başladık Mehmet'le uğraşmaya... Mehmet'le fazlaca ilgilenildiğini gören Deniz, bir anda altına yapmaya başladı. Ama ne yapmak! Canım kızım, halının üzerine ya da kanepeye kakacık sürprizleri bırakıyordu!

Gizem: İnanmıyorum!

Melis: Sorma, o dönem bayağı çamaşır suyuyla sınandım.

Gizem: Yok, bizim o kadar değil ama tam sistem tıkır tıkır işliyor derken birden çişini altına yapınca çok moralim bozuluyor. 10 günde bir başa dönmek yordu beni. Ben Lorin 18 aylıkken lazımlığı ilk kez ortaya çıkardım. "Çişler, kakalar buraya, istediğinde yaparız" dedim. Bu böyle 10 gün sürdü. Bir sabah lazımlığı gösterip "Çiş, kaka" dedi. Evde bir bayram havası... Ertesi sabah bir baktım, lazımlığıı içinden balık kraker yiyor...  "En erken iki yaşında' kuralının sebebini o gün anladık. Hazırlık süreci devam etti tabii... Okumadık kaka kitabı bırakmadık. 'Teo'nun Kaka Kitabı', 'Minik Elif'in Tuvalet Eğitimi', 'Üzüm'ün Tuvalet Kitabı'... 24'üncü ayında sabahları kuru kalkmaya başladı. Uyanmasına 3-4 saat kala bezini çıkarıyordum. Uyanır uyanmaz da beraber tuvalete gidiyorduk. Gün içinde bezliydi. Sonra gün içinde de açtık ve eşzamanlı gece bezini de bıraktık; kafası karışmasın diye. Tam 25 aylıktı bezi bıraktığında. Şu an 26'ncı ayında.

Melis: Bu süreçte çocuk psikoloğuyla konuştun mu?

Gizem: Tabii, bunları o söyledi zaten. Alıştırma külotu yerine de direkt külot önermişti. Altına kaçırınca ıslaklığı fark edip bezle külotu ayırt edebilsin diye...

Melis: E sen halletmişsin bile. Yaz geldi, malum resmi bez bırakma mevsimi... Tuvalet eğitimine soyunan annelere babalara ipuçları versene?

Gizem: Elbette. Tabii ben tüm bu süreçte Evren Bay Şengül'ün 'Tuvalet İletişimi' kitabından çok şey öğrendim. ve uzman klinik psikolog Şükriye Karahan'ın yönlendirmeleriyle başladım tuvalet eğitimine.

Eğitime başlamak için üç-dört belirti ve minimum 2 yaş sınırı var. Belirtilerden biri, uyandığında bezinin kuruya yakın olması. Diğeri, kakasını yaparken koltuk arkası gibi yerlere saklanması. Bir de merdivenden kendi başına ya da bir yere tutunarak çıkabiliyorsa hazır demektir. Çünkü bu, çişini tutmasını sağlayan kaslarının geliştiğini gösteriyor. Bezi giymek istememek de en bariz belirtilerden biri. Tabii en önemlisi, kararı çocuğa bırakmak, duygusal olarak hazır olduğu anı beklemek.

18 aylıktan itibaren tuvalet eğitimiyle ilgili kitaplar okumak, sifonu çekmeyi gösterip oyun oynamasını sağlamak gibi hazırlıklar yapılabilir.

İlk hafta evinizde olun ve kazaları göze alın. Kalitesiz külot stoklayın. Kakasını altına yaptığında klozeti göstererek "Burası kakaların çöp kutusu, kakaları yerlerine atalım" diyerek kakaları klozete atın ve külotu da göstererek çöpe atın.

Çişini ya da kakasını altına yaptığında olumsuz tepkiler vermeyin. "Böyle kazalar olabilir. Büyüyorsun, öğreniyorsun. Zamanla çişinin geldiğini bana söylersin" deyin. Aynı şekilde çişini haber vermeye başladığında da büyük sevinç tepkileri vermeyin. Tebrik edin.

Kakayı tuvalete yapmaları biraz daha uzun sürüyor. Çünkü bu onlar için büyük bir gelişimsel süreç. Eğer çocuğun zorlandığını hissederseniz bir oyun oynamaya başlayın, kaka yaptıktan sonra bir sticker verip banyo duvarına yapıştırmasını söyleyin...

Problem düşündüğünüzden büyükse mutlaka bir çocuk psikoloğuna danışın.

Pis işler bizden sorulur!

oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pis işler bizden sorulur! - Son Dakika Magazin


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