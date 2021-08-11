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Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı - Son Dakika

Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı

11.08.2021 17:02

Antalya'da yaşayan ve uzun yıllardır gazetecilik yapan deneyimli isim Abdullah Yalçın, komşularının evinden pis koku alması üzerine evinde ölü şekilde bulundu. Gazetecinin kız kardeşi, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Antalya'da yalnız ikamet eden, ulusal ve yerel basında birçok gazetede çalışarak binlerce habere imzasını atan deneyimli gazeteci Abdullah Yalçın, komşularının evinden gelen kokudan şüphelenmesi üzerine cansız halde bulundu.

Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu

KOMŞULARI HABER VERDİ

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak üzerindeki apartmanın 3. katında bulunan dairede meydana geldi. Ulusal ve yerel birçok gazetede görev yapan 59 yaşındaki Abdullah Yalçın'ın evinden apartmana koku yayılması üzerine durum kardeşi Serdar Yalçın'a bildirildi. Eve giren kardeş, ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Pis koku komşularını şüphelendirdi! Deneyimli gazeteci evinde ölü bulundu

KIZ KARDEŞİ ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalçın'ın morga gelen kız kardeşi Özlem Çimen büyük üzüntü yaşadı. Çimen, yakınları tarafından sakinleştirildi. Abdullah Yalçın'ın katıldığı birçok yarışmada ödülleri bulunuyordu.

Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu
Pis koku komşularını şüphelendirdi! Deneyimli gazeteci evinde ölü bulundu
Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı
Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı

Abdullah Yalçın, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı - Son Dakika


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