Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor - Son Dakika

Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor

29.11.2020 13:52

Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor Muhtarlardan atıksu tesisine tam not Saruhanlılı muhtarlar atıksu arıtma tesisinde incelemede bulundu Muhtarlar, tesise giren kirli su ile çıkan temiz su arasında büyük fark olduğunu görerek hayranlıklarını dile getirdi Bereketli Manisa...

Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor

Muhtarlardan atıksu tesisine tam not

Saruhanlılı muhtarlar atıksu arıtma tesisinde incelemede bulundu

Muhtarlar, tesise giren kirli su ile çıkan temiz su arasında büyük fark olduğunu görerek hayranlıklarını dile getirdi

MANİSA - Bereketli Manisa ovasını kirlilikten korumak için atıksu arıtma tesislerine büyük yatırımlar yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren tesiste mahalle muhtarlarını ağırladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Atıksu arıtma tesislerimizde nehirlerimize dökülen atıksuyu arıtarak bereketli havzalarımızı koruyoruz." dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisinde ilçeye bağlı Yılmaz, Saruhan, Kurtuluş, Adiloba ve İshakçelebi mahallelerinin muhtarlarını ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Mutarlık Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan, Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu da programda hazır bulundu. Çevik, atık suyun tesise girmesinden Gediz Nehri'ne iletilmesine kadar olan tüm aşamaları muhtarlarla paylaştı. Evlerde kullanılan suyun, musluktan çıkmasından arıtılmasına kadar olan süreci öğrenen muhtarlar, programın kendileri açısından önemli olduğunu belirtti. Tesise giren kirli su ile çıkan temiz su arasında büyük fark olduğunu söyleyerek tesise hayran kalan muhtarlar, MASKİ Genel Müdürlüğüne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Harika bir tesis olmuş"

Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Saruhanlı Atık Su Arıtma Tesisini çok beğendiğini ifade ederek, "Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde gördük. Harika bir tesis olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e Saruhanlı halkına yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İshakçelebi'nin atık suyu da tesise iletilecek

İshakçelebi mahallesinin de atık suyunun tesise iletilmesinin MASKİ tarafından planlandığını söyleyen Mahalle Muhtarı Metin Kumal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ'nin çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Altyapı çalışmalarından sonra atık suyumuzun bu tesise iletilecek olması da mahallemiz için sevindirici oldu" açıklamasında bulundu.

"MASKİ, bereketli havzaları korumak için çalışıyor"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Bereketli Gediz ve Bakırçay havzalarının temizliği, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor. Nehirlerimize dökülen suyu arıtarak bereketli havzalarımızı koruyoruz. Muhtarlarımız, bu arıtma işlemlerinin süreçlerini yerinde gördü. Tesislerimize giren atık suyun hangi aşamalardan geçerek Bakırçay ve Gediz nehrine iletildiği hakkında bilgiler verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor
Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor
Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor
Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pis sular arıtılarak Gediz Nehri'ne bırakılıyor - Son Dakika


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