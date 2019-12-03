PISA 2018 açıklandı: Uzmanlar Türkiye verilerini değerlendiriyor

Türkiye'den 15 yaş grubu öğrencilerini temsil edecek şekilde 186 okul ve 6 bin 890 o¨gˆrencinin katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 uygulamasının Türkiye özelindeki sonuçları farklı yorumlara konu oluyor.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki öğrencilere yönelik matematik, okuma becerileri ve fen bilimleri alanındaki değerlendirmesine 79 ülkeden 600 binin üzerinde öğrenci katılıyor.