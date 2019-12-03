Son Dakika Haberleri: PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke...
Son Dakika Güncel PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke... - Son Dakika

PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke...

6 saat önce

PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu.

PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke..., System.String[]

PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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