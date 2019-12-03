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PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel...
6 saat önce
PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden biri oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:04 Kaynak: AA
PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden biri oldu.
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