PISA'da 3 yılda sınıf atladık

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı. Paris'te düzenlenen programa katılan Birleşmiş Milletler (BM) Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, 3 yıl önceki sonuçlara göre Türkiye'nin sıralamasını yükselttiğini belirterek, "Hala OECD'nin ortalamasının altındayız" dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir düzenlenen, 79 ülkeden 15 yaş grubu 10 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yapılan PISA 2018 test sonuçları açıklandı. Türkiye, 2015'de 72 ülke arasında; fende 51'inci iken 39'uncu sıraya yükseldi. Matematikte 3 yıl önceki testte 48'inci sıradayken 42'inci sıraya çıkan Türkiye, yine okuduğunu anlamada 49'uncu sıradan 40'ıncı sıraya yükseldi. Paris OECD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'den Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Sabri Şensoy ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda da BM Danışma Kurulu Üyesi olan Enver Yücel katıldı.

"OECD ORTALAMASININ ALTINDA KALDIK"

2018 PISA sonuçlarının, diğer yıllara göre biraz daha yükselme kaydettiğini gördüğünü söyleyen Enver Yücel, şöyle konuştu:

"Bu sene de OECD ortalamasının altındayız. Okuma becerilerinde OECD ortalaması 487, Türkiye'nin ki ise 466, matematik ortalaması 489, Türkiye'nin ki 454, fen bilimlerinde 489, Türkiye'nin ki ise 468. Bu 3 alanda da bir ilerleme kaydedilmiş ama bundan öncekine göre iyiyiz ancak OECD ortalamasının aşağısındayız. Matematikte bu sene 42, fen bilimlerinde de 39'uncu sıradayız. Bir yükselme var ama bunun yeterli düzeyde olduğunu düşünmüyorum. İlerleme kaydeden ülkeler içerisinde Türkiye'de var diyebiliriz.

"SINAV BASKISI AZALDIKÇA PISA'DAKİ BAŞARIMIZ ARTACAKTIR"

Türkiye'nin ortalamanın altında kalmasını 'çok işimiz var' olarak değerlendiren Yücel, "Ortalamanın altında olmamız daha çok işimiz olduğunu gösteriyor. Cinsiyetler arasında da bir farklılık yok ama sosyoekonomik yapısı arasında farklılık var. Sosyoekonomik durumu iyi olan öğrencilerin sınavlardaki başarısı daha iyi. Türkiye olarak PISA sınavlarını dikkate almalıyız. Bizim bunda daha ilerleme kaydedebilmemiz için eğitim öğretim ve programlarımızı, müfredatlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer bunu daha iyi başarabilirsek ve sınav baskısı azaldıkça Türkiye'nin PISA'daki başarısı da artacaktır" ifadelerini kullandı.