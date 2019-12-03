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PISA değerlendirmesinde öğrencileri en başarılı ülke Çin

6 saat önce

PISA 2018 değerlendirmesine göre öğrencileri en başarılı ülke Çin oldu. Okuma, fen bilimleri ve matematikten oluşan üç kategorinin ilk sıralarında yine Asya ülkeleri yer aldı. Her üç kategoride de birinci olan Çin'i sırasıyla Singapur ve Makao takip etti.

PISA değerlendirmesinde öğrencileri en başarılı ülke Çin, System.String[]

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2018 değerlendirmesine göre öğrencileri en başarılı ülke Çin oldu. Okuma-anlama, fen bilimleri ve matematikten oluşan üç kategorinin ilk sıralarında yine Asya ülkeleri yer aldı. Her üç kategoride de birinci olan Çin'i sırasıyla Singapur ve Makao takip etti.


Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki öğrencileri kapsadığı araştırmaya 79 ülkeden 600 binin üzerinde öğrenci katıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Asya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:13 
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