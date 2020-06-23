PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı" - Son Dakika

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, Kovid-19 pandemisi koşullarında, 1,5 milyar öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını belirterek, "Ebeveyn desteğinin olduğu çocuklar bu süreçten en az zararla çıktı.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, Kovid-19 pandemisi koşullarında, 1,5 milyar öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını belirterek, "Ebeveyn desteğinin olduğu çocuklar bu süreçten en az zararla çıktı." dedi.

Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

Bahçeşehir Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası eğitimin sisteminin tekrardan uygulanma stratejileri ve online eğitim gibi konular üzerine, PISA Direktörü Andreas Schleicher ve Türk- Alman siyasetçi Özcan Mutlu'nun katılımıyla zoom toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan PISA Direktörü Andreas Schleicher, Kovid-19 pandemisi koşullarında, 1,5 milyar öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını ve ebeveyn desteğinin olduğu çocukların bu süreçten en az zararla çıktığını dile getirdi.

Schleicher, pek çok yenilikçi öğrenme ortamının Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde gördüklerini ifade ederek, pek çok okul ve öğretmenin, yeni teknolojileri geliştirebildiğini ve dünya genelinde, sürecin son derece iş birlikçi şekilde ilerlediğini söyledi.


Kriz dönemlerinde okul sistemlerindeki eşitsiz koşulların çok daha zor hale gelebildiğine işaret eden Schleicher, "Kovid-19'den dolayı 1 yıl okul kaybı demek yüzde 7 ila 10 arasında bir öğrenme zamanını geriye bırakıyor. Online eğitim sistemlerinin olması, fiziksel anlamda okul da gerçekleştirilen ortam kadar sağlıklı olmuyor. Sanal kalıyor. Özellikle eğitimdeki resmi rakamlar ve idareciler, zamanlarının yüzde 50'sinden daha fazlasını mevcut düzenin ilerlemesi ve idamesi için harcadılar." ifadelerini kullandı.


Schleicher, teknolojinin bu süreçte katkısının çok olduğunu ama öğretmenin yerini dolduramadığını aktararak, "Süreç, öğretmeni daha önemli hale getirdi. İnsan ve teknolojinin önemli bir kombinasyonunu bu kriz esnasında gördük. Kovid nesli yetiştiriyoruz. Teknoloji ile insanın kombine edildiği bir ortamda eğitime devam ediyoruz. Bu süreçte, öğretmenlerin 3'te 2'sinin bilgi ve tecrübesini, okul müfredatını teknolojiyle entegre edebildiğini gördük." dedi.


Eğitim sisteminin Kovid-19 ve benzeri durumlarla başa çıkabilme becerisine sahip öğretmenler yetiştirmesi gerektiğine işaret eden Schleicher, şunları kaydetti:


"Online kaynaklara erişim konusunda üniversiteler daha iyi noktadaydı. Okulların en zaman açılacağı konusunda birçok ülkenin farklı planları var. Bazı ülkeler eğitime yeniden başladı. Fakat, okulların kapanmasıyla virüsü kendimizden uzakta tuttuk demek söz konusu değil. Küçük öğrenciler için okul da fiziksel öğretim çok daha önemli. Büyük öğrenciler bir şekilde bu durumun üstesinden yine gelebiliyor. Ülkeler içerisinde bulundukları duruma bakarak, Kovid-19 ile mücadele becerilerine bakarak okulları açma yoluna gideceklerdir. Öğrencilerin etkileşim ve proje temelli eğitilmesi isteniyorsa sosyal mesafe işimizi güçleştiriyor."

"Fatih projesi, tablet dağıtımı ve diğer projeler, uzaktan eğitim hakkında bir farkındalık yarattı"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ise öğretmenlerin yeni teknolojiler ile ders anlatımının, öğretmen paradigmalarının değişiminin sağlanabildiğinde, okulların çok rahat bir şekilde açılabileceğini söyledi.


Yücel, eğer bir ülkenin internet altyapısının, telekomünikasyon sistemlerinin iyi olduğunda ve uzaktan eğitim kültürüne sahip olduğunda, uzaktan eğitimin bu ülkeye çok daha kolay yerleşebildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih projesi, tablet dağıtımı ve diğer projeler ile Türkiye'de eğitimde teknolojinin kullanımı uzaktan eğitim hakkında bir farkındalık yarattı. Okulları fiziksel olarak hazır etmeliyiz. Öğretmenlerimizi hazır etmeliyiz. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın psikolojik yapılarını hazır etmeliyiz. Okullarda esneklik sağlanması lazım. Bir bölgedeki bir okulda yoksa diğer okullarda da olamaz dememeliyiz. Okullarda tek standartlarda her yerde aynı eğitimi farklılaştırabiliriz. Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitim yapan eğitim teknoloji şirketlerinin daha da büyüdüğünü görüyoruz.


"Tedbirler alınmazsa okullar salgının yeniden yayılacağı alanlar olabilir"

Türk-Alman Siyasetçi Özcan Mutlu ise Almanya'nın salgının başlamasıyla birlikte Türkiye ile aynı zamanda bütün okulları kapatmaya karar verdiğini ve ülkedeki tüm okulların ilk haftalarda çok hazırlıksız yakalandığını anımsattı.


Mutlu, daha önce dijital eğitimde çok iyi yerlerde olduğu düşünülen Almanya'nın çok da iyi yerlerde olmadığının görüldüğüne işaret ederek, "Öğretmenlerin dijital teknolojileri eğitimde kullanımının çok yaygın da olmadığını gördük. Kovid-19 bunu karşımıza çıkardı. Bu süreçte en fazla dar gelirli aileler etkilendi. Özellikle de göçmen aileler etkilendi. Göçmen ailelerin çocukları bu süreçte en fazla zararı gördü." yorumunda bulundu.


Almanya'da okulların mayıs sonu itibariyle kademeli olarak açıldığını ve tatil sonrası tamamen açılmasının planlandığını ifade eden Mutlu, "Tedbirler alınmazsa okullar salgının yeniden yayılacağı alanlar olabilir. Öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda geliştirmezlerse ikinci dalgada daha da büyük zarar görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeşehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PISA Direktörü Schleicher: 'Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:50 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:46:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]