Pisa Kulesi'ne "Pizza" diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 5G hattının alt yapısının kurulumuyla ilgili katıldığı törende İtalya'daki ünlü Pisa Kulesi'ni "pizza" olarak telaffuz edince sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Dikkat çekici açıklamalarıyla sık sık uluslararası medyaya konu olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gündemden düşmüyor. Başkan Bolsonaro 5G hattının alt yapısının kurulumu kapsamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmadaki telaffuzu nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Yakın zamanda İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan ünlü Pisa Kulesi'ne gittiğini söylemek isteyen Bolsonaro, "Son zamanlarda İtalya'ya gittim. Pizza Kulesi'ni ziyaret ettim" dedi. Bolsonaro "Pisa" yerine "Pizza" diyerek yaptığı hatayla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcılar, Pisa Kulesi fotoğraflarına pizza yerleştirerek Bolsonaro'yla dalga geçti.

(İHA)