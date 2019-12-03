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PISA sonuçları: Türkiye'deki '15 yaş grubu öğrencileri' OECD ortalamasının gerisinde kaldı
6 saat önce
Uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA sonuçları açıklandı. Türkiye, okuma becerisi, fen ve matematik başta olmak üzere tüm alanlarda OECD ortalamasının gerisinde kaldı.
Bu sene 79 katılımcı ülke ve bölgeden 15 yaş grubundaki yaklaşık 32 milyon öğrenciyi temsilen 600.000 öğrenciyi kapsayan uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA sonuçları açıklandı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) hazırladığı ve açılımı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA, örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin topluma tam katılımı için elzem görülen kilit bilgi ve becerileri ne ölçüde edindiği değerlendiriliyor. Program, üç senede bir güncelleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:12
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