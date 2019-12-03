Son Dakika Haberleri: PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz?
BBC
Son Dakika Dünya PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz? - Son Dakika Dünya

PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz?

6 saat önce

PISA testinde bu yıl öğrencilere okuma/anlama alanında sorulan sorulardan birisi de, kuş sağlığı ile ilgili bir internet forumundaki yazışmalardı.

PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz?, System.String[]

PISA testinde bu yıl öğrencilere okuma/anlama alanında sorulan sorulardan birisi de, kuş sağlığı ile ilgili bir internet forumundaki yazışmalardı.

Testte 15 yaşındaki öğrencilere sorulan metin kavrama sorularıyla siz de kendinizi sınayın.

Tavuk yetiştirmek için kısa bir süre önce çiftliğe taşınan akrabalarını ziyaret ediyorsun. Halana "Tavuk yetiştirmeyi nasıl öğrendin?" diye soruyorsun.

Halan, "Tavuk yetiştiren birçok kişiyle konuştuk. Üstelik bu konuda İnternet'te birçok kaynak var. Örneğin takip ettiğim bir Tavuk Sağlığı forumu var. Geçenlerde tavuklarımdan biri bacağını incittiğinde bu forum bana çok yardımcı olmuştu. Sana yaptığımız konuşmaları göstereceğim" diyor.

'Tavuk Sağlığı' forumundan yararlanınız. Soruyu cevaplamak için seçeneklerden birine tıklayınız.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:00 
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