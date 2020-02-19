Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2 - Son Dakika Spor

Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2

7 saat önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Onur Bingöl, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan ÖztürkPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan, Nuri, Haluk, Fatih Kamacı (Dk.74 Hüseyin Yılmaz), Gökhan, Hakkı (Dk.60 Cerem Talha), Fatih Çiplak (Dk.

Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2, System.String[]

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER:   Onur Bingöl, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan Öztürk

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan, Nuri, Haluk, Fatih Kamacı (Dk.74 Hüseyin Yılmaz), Gökhan, Hakkı (Dk.60 Cerem Talha), Fatih Çiplak (Dk.85 Caner), Rıdvan, Muhammed Enes, Recep Türköz

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail - Recep Yılmaz, Özgür, İlyas, Metincan (Dk.90 Birkan), Berkay (Dk.68 Yusuf), Faruk, Özgür, Alican, Ömer (Dk.80 Oğuzhan), Hakan

GOLLER: Dk. 57 Özgür, Dk. 90 Metincan (GMG Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Fatih (Piserro Kahramanmaraşspor) - Oğuzhan (GMG Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 23'üncü haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.

57'nci dakikada GMG Kastamonuspor'dan Özgür, korner atışında topu kaleye gönderdi: 0-1

90'ıncı dakikada konuk ekip serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Metican'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada, başka gol olmadı ve mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kahramanmaraş
Kahramanmaraşspor, Kastamonuspor, Özkan Hüseyin, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ergin Ataman: Fatih hocanın tecrübesiyle, Galatasaray bir adım önde
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor Rakibi tarafından cinsel organı ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]