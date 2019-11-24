Son Dakika Haberleri: Piserro Kahramanmaraşspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
Son Dakika Spor Piserro Kahramanmaraşspor - Kardemir Karabükspor: 1-0 - Son Dakika Spor

Piserro Kahramanmaraşspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

6 saat önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Şengül, Kenan ÖzcanPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can, Fatih Kamacı (Dk.84 Hüseyin Cihan), Cerem Talha, Fatih Çiplak, Yusuf Emre, Haluk (Dk.80 Emrullah), Gökhan Payal, Gökhan Çırak (Dk.

Piserro Kahramanmaraşspor - Kardemir Karabükspor: 1-0, System.String[]

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Şengül, Kenan Özcan

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can, Fatih Kamacı (Dk.84 Hüseyin Cihan), Cerem Talha, Fatih Çiplak, Yusuf Emre, Haluk (Dk.80 Emrullah), Gökhan Payal, Gökhan Çırak (Dk. 65 Yasin), Rıdvan

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay - Arda, Sezer, Toykan, Fatih, Doğukan Sabih,  Emre, Ömer Faruk (Dk. 88 Abdullah), Barbaros (Dk. 65 Eren), Berk (Dk. 77 Furkan), Batuhan

GOLLER: Dk. 28 Cerem Talha (Piserro Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Fatih Çiplak (Piserro Kahramanmaraşspor) -  Batuhan (Kardemir Karabükspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 14'üncü haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

28'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Cerem Talha, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza sahasında topu kalenin sol köşesine gönderdi: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kahramanmaraş
Kahramanmaraşspor, Emrullah Gökhan, Fatih Çiplak, Burak Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
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