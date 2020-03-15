Piserro Kahramanmaraşspor-Kırşehir Belediye Spor: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Piserro Kahramanmaraşspor-Kırşehir Belediye Spor: 0-1 - Son Dakika Spor

Piserro Kahramanmaraşspor-Kırşehir Belediye Spor: 0-1

6 saat önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Erdoğan, Oğuz AkyüzPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Hüseyin Cihan, Nuri Melih, Fatih Kamacı, Cerem Talha(Dk.70 Fatih Çiplak), Caner(Dk.84 Hakkı İsmet), Emre(Dk.

Piserro Kahramanmaraşspor-Kırşehir Belediye Spor: 0-1, System.String[]

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Erdoğan, Oğuz Akyüz

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Hüseyin Cihan, Nuri Melih, Fatih Kamacı, Cerem Talha(Dk.70 Fatih Çiplak), Caner(Dk.84 Hakkı İsmet), Emre(Dk.69 Haluk), Bayram, Rıdvan, Muhammed Enes, Recep Türköz

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Deniz- Birol, Emrah, İsmail(Dk.66 Fatih Serkan Kurtuluş), Ahmet(Dk.46 Abdulkadir), Orhan, Berkay, Erbay, Oğuzhan(Dk.89 Sefa), Turan, Onur

GOLLER: Dk.76 Abdulkadir (Kırşehir Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Fatih Çiplak (Piserro Kahramanmaraşspor) - Emrah (Kırşehir Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediye Spor'a 1-0 mağlup oldu.

76'ncı dakikada Kırşehir Belediye Spor'dan Abdulkadir, ceza sahasına ortalanan topu kafayla kaleye gönderdi: 0-1

Karşılaşma, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SEYİRCİLER MAÇI APARTMAN ÇATISINDA İZLEDİ

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maç seyircisiz oynandı. Bir grup Piserro Kahramanmaraşspor taraftarı, stadın yanındaki apartmanın çatısına çıkarak maçı izledi. Taraftarlar zaman zaman takımlarına tezahürat yaptı.


Kahramanmaraşspor, Kırşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:02 Kaynak: DHA
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