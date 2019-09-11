Son Dakika Haberleri: Pişken, yeniden milli takımda
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Pişken, yeniden milli takımda

30 dakika önce

Antalya'da yapılan Vücut Geliştirme Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde hard body master 80 kg sıkletinde Fatsalı Hüseyin Pişken birinci olarak tekrar milli takıma seçildi.

Pişken, yeniden milli takımda, System.String[]

Antalya'da yapılan Vücut Geliştirme Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde hard body master 80 kg sıkletinde Fatsalı Hüseyin Pişken birinci olarak tekrar milli takıma seçildi.


Milli sporcu Pişken Aralık ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek. Zor ve aşırı maliyetli bir sporla uğraş verdiğini belirten milli sporcu Hüseyin Pişken, "Ordumuzun yöneticileri, mülki amirleri ve sivil toplum kurulu temsilcilerinden destek olmalarını bekliyorum. 3 yıldır hiç durmadan yarışlar yaptık. Maliyetli bir spor yaptığımız için maddi olarak biz de bir yere kadar. Fatsamızın adını, Ordumuzun adını milli forma ile temsil ediyorsak desteğe ihtiyacımın olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. - ORDU

Dünya Şampiyonası, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
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