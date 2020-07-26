Pişkin hırsız güvenlik kamerasına aldırış etmedi - Son Dakika

Pişkin hırsız güvenlik kamerasına aldırış etmedi

MANİSA - Manisa'da bir restorana giren hırsız güvenlik kamerasına aldırış etmeden restorandan birkaç şişe alkollü içki, bir bıçak ile bağış kutusunu çalarak kaçtı. Bir berber dükkanına da girdiği öğrenilen pişkin hırsızın restorandaki görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde mekana giren hırsız etrafa bakındıktan sonra güvenlik kameralarını fark etti. Restorandaki güvenlik kameralarına aldırış etmeyen pişkin hırsız restorandan alkollü birkaç şişe alkollü içki, bir adet bıçak ve bağış kutusunda bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde restorana gelen çalışanlar bıçağın yerinde olmadığı fark edince durumdan şüphelendi. Ardından az sayıda alkollü içkinin ve bağış kutusundaki az miktarda paranın alındığını fark eden çalışanlar güvenlik kamerasını izledikten sonra polise haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede aynı hırsızın daha önce bir berber dükkanına girerek aynı şekilde hırsızlık yaptığını belirledi.

Hırsızın yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.