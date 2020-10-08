Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi - Son Dakika

Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi

08.10.2020 14:49
Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi, System.String[]

Bartın'da meydana gelen olayda hırsızlık için birden fazla işyerine giren iki şüphelinin bir ayakkabıcıda ışıkları yakıp televizyondan dizi izleyecek kadar rahat davranmaları görenleri şaşırttı.

Bartın'da meydana gelen olayda hırsızlık için birden fazla işyerine giren iki şüphelinin bir ayakkabıcıda ışıkları yakıp televizyondan dizi izleyecek kadar rahat davranmaları görenleri şaşırttı.

Olay, Bartın Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki Galla Pazarı yanında bulunan işyerlerinde meydana geldi.

Sabah iş yerine gelen esnafların dükkanlarından ayakkabıların ve paraların çalındığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Esnaflar ayakkabıların ve kasalardaki paraların çalındığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlık şüphelisi şahısların güvenlik kameralarına yansıyan rahat görüntüleri karşısında şok olan esnaflar durumu polise bildirdi.

İşyerlerinden para, ayakkabı, ceviz ve kola çalan şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları inceleme altına alınırken şüphelilerin U.K. ve N.G. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin girdikleri işyerlerinde rahat bir şekilde dolaşıp ayakkabı seçtikleri, ayrıca lambayı yakıp televiyzyon kumandası ile kanal değiştirdikleri anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

Rahat rahat model seçiyorlar

Hırsızlık olayının yaşandığı işyeri sahiplerinden Ayten Aşkın güvenlik kamera görüntülerini izlerken şüphelilerinin rahatça ayakkabı modeli seçtiklerini görünce şaşırdığını ifade ederek, "Ayın 7'sinde gece işte perdeyi kaldırıyorlar giriyorlar. Benden iki çift ayakkabı almışlar. Rahat rahat geziniyorlar bakınıyorlar. Model seçiyorlar. Rahat rahat davranmışlar" dedi.

Utanmadan televizyon izlediler

Şüphelilerin girdiği işyeri sahiplerinden Serdar Şaldırak ise şahısların sadece ayakkabı çalmakla kalmayıp televizyonu açıp dizi izlediklerini de belirterek, "Çarşamba günü sabah geldiğimizde işte yan taraftaki abi kameralarına bakıyor. Hırsızlık olayı gerçekleşti diyor. Dükkanımda ayakkabılar kayıp diyor. Bizim dükkanımızda kamera kaydı yok. Onların dükkanında kamera kaydını izliyoruz. Dükkanımızda ayakkabılar eksik. İki tane şahıs giriyor gecenin saat 02: 30 sularında filan. Buraya giriyorlar. Yazar kasayı filan kurcalıyorlar. Bozuk paralar var bozuk paraları alıyorlar. Yaklaşık 10 çift filan ayakkabı alıyorlar bizim dükkandan. Hatta girdiklerinde utanmamış gibi televizyon izliyorlar. Işıkları yakıyorlar. Bizim dükkandan çıktıktan sonra yan taraftaki abinin dükkanına giriyorlar. O arada kamerayı filan bozmaya çalışıyorlar. Yaklaşık yarım saat filan kalıyorlar. Oranında ışığını yakıyorlar. Oradan da iki çift ayakkabı alıyorlar. Oradan çıkınca da bir yandaki abinin dükkanına giriyorlar. İç kapısı kitli olduğu için oradan bir şey alamıyorlar. Oradan da çıktıktan sonra karşıdaki abinin cevizlerini almışlar. Hemen çaprazındaki kahveden kola filan almışlar. Biz bu şahıslardan şikayetçi olduk. Bartın Belediyesinden de buranın ön taraflarını kapatmak için izin istiyoruz. Kapalı tente olarak." İfadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi
Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi
Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi
Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi
Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi
Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi

Hırsızlık, Kamera, Bartın, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi - Son Dakika

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