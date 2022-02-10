Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak - Son Dakika

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre taksici ile taksiye binen iki kadın yolcu arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Kadınların gideceği adresin yakın olduğunu söyleyen taksi şoförü, bu yüzden yolcuları indirmek istedi. Takside bulunan iki kadın ise, bulundukları yerin tehlikeli olduğunu ve bu yüzden aracı sağa çekmesini istedi.

KOLUNDAN TUTUP AŞAĞI İNDİRDİ

Taksi şoförü, kadınlara bulundukları yerde inmelerini söyleyince iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Yolcu kadınlardan birinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kolundan tuttuğu kadını indirdi. Taksici ile tartışan diğer kadın ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ÇALIŞMA RUHSATININ SÜRESİ BİTMİŞ

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförünün kimliğini tespit etti. Ekiplerin sorgulamasında, Cabir Ç. isimli taksi şoförünün belediye tarafından verilen çalışma ruhsatının süresinin bittiği anlaşıldı.

BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Çalışma ruhsatının süresinin bitmesine rağmen çalışmaya devam eden Cabir Ç.'ye bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de taksi şoförünün Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi.