Üye Girişi
Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak - Son Dakika

Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak

10.02.2022 11:51

İki yolcu ile kısa mesafe tartışması yaşadıktan sonra kadın yolculardan birini kolundan çekerek taksiden indiden sürücünün "Ticari Araç Kullanma Belgesi" iptal edildi. Taksi şoförü Cabir Ç.'nin yolcu taşıma ruhsatı süresinin bittiği halde çalışmaya devam ettiği öğrenilirken, sürücüye bin 823 lira idari para cezası da kesildi.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre taksici ile taksiye binen iki kadın yolcu arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Kadınların gideceği adresin yakın olduğunu söyleyen taksi şoförü, bu yüzden yolcuları indirmek istedi. Takside bulunan iki kadın ise, bulundukları yerin tehlikeli olduğunu ve bu yüzden aracı sağa çekmesini istedi.

KOLUNDAN TUTUP AŞAĞI İNDİRDİ

Taksi şoförü, kadınlara bulundukları yerde inmelerini söyleyince iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Yolcu kadınlardan birinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kolundan tuttuğu kadını indirdi. Taksici ile tartışan diğer kadın ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ÇALIŞMA RUHSATININ SÜRESİ BİTMİŞ

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförünün kimliğini tespit etti. Ekiplerin sorgulamasında, Cabir Ç. isimli taksi şoförünün belediye tarafından verilen çalışma ruhsatının süresinin bittiği anlaşıldı.

BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Çalışma ruhsatının süresinin bitmesine rağmen çalışmaya devam eden Cabir Ç.'ye bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de taksi şoförünün Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi.

YORUMLAR (2)
  • Batikan: iyi oldu hepsi demiyorum ama cogu hakediyor hic de kusura bakmasinlar. Isini, isinin gerektirdigi ahlakiyla yapmayan soforler cok. Kisa mesafeyse kisa gotureceksin bitti. Keyfine mi yapiyorsun bu isi arkadas, yapma o zaman. Sonra Uber'i istemiyoruz diye yirtinirsiniz. Insallah Uber geri doner biktik bu tiplerden Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Para Cezası, Bağcılar, Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:31:02. #1.11#
SON DAKİKA: Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement