Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi

Samsun'da ele geçen paket paket uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, adliye girişinde gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Mahkemece tutuklanan şahsın adliye çıkışı ise "Akşam haberlerde göreyim tamam mı?" sözleri dikkat çekti.

Olay, Canik ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gecen hafta F.Y.'ye (50) ait eve operasyon düzenledi. Ev ve bahçesinde yapılan aramada 2 adet hassas terazi, 2 paket halinde 1 kilo 420 gram bonzai, 75 mg sıvı metamfetamin, 22 gram toz esrar, 33 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 50 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firarda olan F.Y.'nin 26 yaşındaki oğlu İ.Y. de jandarmanın takibi sonucu bir hafta sonra yakalandı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.Y.'nin "2 paket halindeki 1 kilo 420 gram bonzai maddesi bana aittir. Bu uyuşturucunun yanında ele geçen 2 adet hassas terazi, 22 gram toz esrar ve 75 gram sıvı madde ve kilitli poşetler bana aittir. Ele geçen 75 gram sıvı madde bonzai maddesidir. Bu sıvı madde ile bonzai yapacaktım. Bahçede ele geçen 33 kök dişi Hint keneviri bitkisi bana ait değildir. Ben özellikle bahçeye kenevir bitkisi dikmedim. Esrar kullanıyorum. Esrar maddesinin tohumunu camdan atmış olabilirim. Babam uyuşturucu kullanmaz. Ele geçen kenevir bitkisi babama ait değildir. Yanlışlıkla bahçeye atmış olduğum tohumlardan bitmiş olabilir. Bahçeme şahsen kenevir bitkisi ekecek kadar düşüncesiz biri değilim" dediği öğrenildi.

"Akşam haberlerde göreyim"

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y. hakkında tutuklama kararı verildi. Adliyeye çıkarılırken basın mensuplarına saldırma teşebbüsünde bulunan İ.Y., tutuklanınca adliye çıkışı pişkin tavırlar sergiledi. Uyuşturucu zanlısı İ.Y.'nin Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülürken kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Akşam haberlerde göreyim tamam mı?" demesi dikkat çekti. - SAMSUN