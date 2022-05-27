Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi

27.05.2022 23:33
Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi

Samsun'da ele geçen paket paket uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, adliye girişinde gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.

Samsun'da ele geçen paket paket uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, adliye girişinde gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Mahkemece tutuklanan şahsın adliye çıkışı ise "Akşam haberlerde göreyim tamam mı?" sözleri dikkat çekti.

Olay, Canik ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gecen hafta F.Y.'ye (50) ait eve operasyon düzenledi. Ev ve bahçesinde yapılan aramada 2 adet hassas terazi, 2 paket halinde 1 kilo 420 gram bonzai, 75 mg sıvı metamfetamin, 22 gram toz esrar, 33 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 50 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firarda olan F.Y.'nin 26 yaşındaki oğlu İ.Y. de jandarmanın takibi sonucu bir hafta sonra yakalandı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.Y.'nin "2 paket halindeki 1 kilo 420 gram bonzai maddesi bana aittir. Bu uyuşturucunun yanında ele geçen 2 adet hassas terazi, 22 gram toz esrar ve 75 gram sıvı madde ve kilitli poşetler bana aittir. Ele geçen 75 gram sıvı madde bonzai maddesidir. Bu sıvı madde ile bonzai yapacaktım. Bahçede ele geçen 33 kök dişi Hint keneviri bitkisi bana ait değildir. Ben özellikle bahçeye kenevir bitkisi dikmedim. Esrar kullanıyorum. Esrar maddesinin tohumunu camdan atmış olabilirim. Babam uyuşturucu kullanmaz. Ele geçen kenevir bitkisi babama ait değildir. Yanlışlıkla bahçeye atmış olduğum tohumlardan bitmiş olabilir. Bahçeme şahsen kenevir bitkisi ekecek kadar düşüncesiz biri değilim" dediği öğrenildi.

"Akşam haberlerde göreyim"

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y. hakkında tutuklama kararı verildi. Adliyeye çıkarılırken basın mensuplarına saldırma teşebbüsünde bulunan İ.Y., tutuklanınca adliye çıkışı pişkin tavırlar sergiledi. Uyuşturucu zanlısı İ.Y.'nin Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülürken kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Akşam haberlerde göreyim tamam mı?" demesi dikkat çekti. - SAMSUN

Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi
Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi
Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi
Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi
Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi
Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi

YORUMLAR
500
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Kenevir, Bonzai, Samsun, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:40:12. #1.13#
SON DAKİKA: Pişkin zanlı önce saldırdı, sonra haberin televizyonda çıkmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement