Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme - Son Dakika

Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme

22.04.2021 15:04
Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her gün binlerce kişini ziyaret ettiği ve son günlerde bakımsızlığından dolayı sıkça gündeme gelen Pelitözü Gölpark'ta incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her gün binlerce kişini ziyaret ettiği ve son günlerde bakımsızlığından dolayı sıkça gündeme gelen Pelitözü Gölpark'ta incelemelerde bulundu. Vali Şentürk, "Burayı, Bilecik'in göz bebeği, reklam ve tanıtım açısından da insanların hizmetine sunulabilecek güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekilerle Pelitözü Göleti ve çevresinde incelemelerde bulundu. 2015 yılında Bilecik Belediyesine tahsis edilen ancak geçtiğimiz günlerde tahsis iptali yapılarak İl Özel İdaresince geri alınan Pelitözü Gölpark Mesire Alanında kapsamlı inceleme yapan Vali Şentürk, "Bu noktaya varmasını istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeyler yaşandı. Bunlar tamamen hukuki çerçevede gerçekleşti. Pelitözü Göleti, arazisi kamulaştırılarak sulama amaçlı yapılan bir gölettir. Daha sonra ilimiz için önemli bir park ve mesire alanı haline geldi. Bu amaçla kullanılmak üzere zamanında belediyeye tahsis edildi. Daha etkin hizmet verileceği düşüncesiyle böyle bir uygulama yapıldı ve belirli bir süre hizmet verdi. Daha sonra bu amacın dışında farklı amaçlarla kullanım amacı ortaya çıkınca bizler de özel idare olarak amacına uygun kullanılmadığını değerlendirip duruma itiraz ettik. Ancak amaç dışı bir takım yapılaşmalara gidilince de doğal olarak hukuki hakkımızı kullandık yetki ve sorumluluğumuzu da kullanarak bu duruma engel olmak durumunda olduk" dedi.

"Bilecik halkının da en geniş şekilde istifade etmesini arzu ediyoruz"

Pelitözü Gölpark'ta hiçbir zaman kurumlar arası çekişmeyi tartışmayı amaçlayan bir şey olmadığı söyleyen Vali Şentürk, "Esas olan kamu hizmetinin en üst seviyede verilmesidir. Özel idarenin tapulu mülkü olan bu alanın tasarrufları olan iş yerleri ile park ve mesire alanı olarak kullanılabilecek alanlar var burada. Bunların kirası da belediyeye gidiyordu tahsisi öyle yapılmıştı, şimdi biz özel idare olarak devraldık burayı, kendi mülkümüzde olup da kirasız tahsis ettiğimiz mülkleri devraldık yani. Bu mülkler üzerinde tasarrufta bulunma hakkımız var ve o hakkımızı da burada icra edeceğiz. Bu hakkı kullanırken de mümkün mertebe Bilecik halkının da en geniş şekilde istifade etmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Bu alanın belirli dönemlerde çok yoğunlaştığını, vatandaşımız için dar geldiğini görüyoruz"

Pelitözü Gölpark'la ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü bir çalışma olduğunu anlatan Vali Şentürk, "Bu alanın belirli dönemlerde çok yoğunlaştığını, vatandaşımız için dar geldiğini görüyoruz. Bunun için Çakırpınar bölgesi de dahil olmak üzere Selöz Gölet'ine kadar olan alanla burayı entegre eden bir anlayış içerisinde farklı mesire alanı olarak hazırlamak istiyoruz. Bu bölgenin B tipi bir mesire alanı olmasıyla ilgili bir protokolümüz oldu, Bakanlığa projesi gitti inşallah onaylanmasını bekliyoruz" dedi.

"Pelitözü Göleti Bilecik'in göz bebeği"

Pelitözü Göleti mesire alanını Bilecik'in göz bebeği olduğunu söyleyen Vali Şentürk, "Reklam ve tanıtım amaçlı da insanların hizmetine sunulabilecek güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada eski valimiz şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın beyle de bir görüşmemiz var. Oradan da gelecek bir kısım katkılarla burayı tam bir göz bebeğine dönüştürmek istiyoruz ve buraya kullanıcılar başta olmak üzere herkesin sahip çıkmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Projeyi hayata geçireceğiz"

Burada birinci önceliğimiz temizlik olduğunu anlatan Vali Şetürk, "Nasıl buluyorsak öyle bırakmamız gerekir. İl Genel Meclisi başkan ve meclis üyelerimizle beraber geldik buraya beraberce mevcut hali nedir ve bu yapı üzerine bizim yasal çerçevede mülkiyetimizde olan alanlar içerisinde özellikle halkın daha iyi nasıl istifade edebilmesi için ne yapabiliriz konusunda bir değerlendirme ziyareti gerçekleştirdik. İnşallah buradan gelen önerilerle beraber teknik ekibimiz bu alanı projelendirecek ve bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

"Buranın en son asfaltını da özel idare attı"

Pelitözü Gölpark'a bulunan yön tabelaları ve yollarında bozuklukların olduğunu ve bunları gördüklerini söyleyen Vali Şentürk, "Buranın en son asfaltını da özel idare attı, aradan geçen yıllar sonra geldik burayı tekrar teslim aldık, şu haliyle aldık burayı ve bizim mülkiyet ve sorumluluğumuzdaki kısımlarını elden geçireceğiz ama o proje çerçevesinde üstün körü yapıp geçmekten ziyade kalıcı bir hale getirmek istiyoruz burayı. Burada bir çok güzellik doğacağını düşünüyorum, bütün vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz, bir göz bebeği olarak kirletmeden, tüketmeden en verimli şekilde faydalanmamız lazım, göledimizin suyu pırıl pırıl su sporları ve balıkçılık dahil olmak üzere bütün aktivitelerin yapılacağı bir yer. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Bilal Şentürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl genel meclisi üyeleri, orman işletme ve özel idare personelinin katılımıyla Pelitözü Göleti mesire alanının temizlik ve bakımı ile genişletilmesi konuları ele aldılar. - BİLECİK

Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme
Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme
Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme
Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme
Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme
Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme

Bilal Şentürk, Osman Yılmaz, Pelitözü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor         
15:02
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu         
13:12
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı         
13:02
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı         
12:50
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı         
10:08
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 15:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei