Saatlerce evinde mahsur kalan adam işten gelen haberle şok yaşadı - Son Dakika
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Saatlerce evinde mahsur kalan adam işten gelen haberle şok yaşadı

24.11.2022 16:21

Elazığ'da sabah işe gitmek üzere evden çıkacakken kapı kilidinin bozulduğunu fark eden Cebrail Altunbaş, ailesiyle birlikte mahsur kaldı. Hemen telefona sarılan ancak 6 saat boyunca hiç kimseden geri dönüş alamayan adam ve ailesi itfaiye tarafından kurtarıldı. Hemen sonrasında gelen telefonla işe gelmediği için kovulduğunu öğrenen Altunbaş, "Haberleri izlediniz, kötü niyetim yok, işime geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Altunbaş, dün sabah işe gitmek için kalktığında kapıyı açamadı. Evinin kapısının kilidinin bozulduğunu fark eden Altunbaş, yardım çağırmak için telefonuna sarıldı. Yaklaşık 6 saat boyunca hiç kimseden geri dönüş olmayınca Altunbaş, çareyi jandarma ve itfaiye ekiplerini aramakta buldu.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Site çalışanlarının da kapıyı açamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cebrail Altunbaş'ı, eşini ve iki çocuğunu, balkona uzatılan merdiven yardımıyla evden çıkardı.

'Pişmiş tavuğun' başına gelmeyen olay onun başına geldi: Evde mahsur kaldığı için işinden kovuldu

İŞE GELMEDİĞİ İÇİN KOVULDU

Evden çıkamadığı için işe gidemeyen Cebrail Altunbaş, iş yerinden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre çalıştığı iş yeri yetkilileri, işe gelmediği için işine son verildiğini Altunbaş'a bildirdi.

'Pişmiş tavuğun' başına gelmeyen olay onun başına geldi: Evde mahsur kaldığı için işinden kovuldu

"İNŞALLAH TEKRAR GERİ ALIRLAR BENİ"

Hayatının en kötü günlerinden birini geçirdiğini vurgulayan Altunbaş, "Dün başıma gelen talihsiz olaydan sonra iş yerimden kovuldum, şuanda mağdurum. Patron haberleri gördüğü halde çıkışımı yaptı, şu anda işsizim. 2 çocuk babasıyım, patronuma seslenmek istiyorum, beni işime geri alırsanız sevinirim haberleri izlediniz herhangi bir kötü, art niyet yoktu. Haberlerde de izlediğiniz gibi kapı kilidi açılmadığından dolayı jandarma ve itfaiye ekipleriyle aşağı indirildim. İnşallah tekrar geri alırlar beni, işime dönmek istiyorum. Ben çalıştığım yerde memnundum inşallah tekrar çağırırlar, inşallah patronlarımda bu sıkıntımı görür tekrar işe alırlar" diye konuştu.

'Pişmiş tavuğun' başına gelmeyen olay onun başına geldi: Evde mahsur kaldığı için işinden kovuldu
Kaynak: İHA
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Jandarma, İtfaiye, Cebrail, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saatlerce evinde mahsur kalan adam işten gelen haberle şok yaşadı - Son Dakika

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