Pist kardan temizlendi, Diyarbakır Havalimanı 15,5 saat sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pist kardan temizlendi, Diyarbakır Havalimanı 15,5 saat sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika

Pist kardan temizlendi, Diyarbakır Havalimanı 15,5 saat sonra ulaşıma açıldı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 15,5 saat boyunca uçuşlara kapanan Diyarbakır Havalimanı, pistin kardan temizlenmesinin ardından hava trafiğine açıldı.

Pist kardan temizlendi, Diyarbakır Havalimanı 15,5 saat sonra ulaşıma açıldı, System.String[]

DİYARBAKIR'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 15,5 saat boyunca uçuşlara kapanan Diyarbakır Havalimanı, pistin kardan temizlenmesinin ardından hava trafiğine açıldı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Diyarbakır Havalimanı, pistteki kar nedeniyle dün saat 20.00'de ulaşıma kapandı. 15,5 saat boyunca uçuşlara ara verilen havalimanı, pistteki karın temizlenmesinin ardından bugün saat 11.30'da hava trafiğine yeniden açıldı.

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Diyarbakır Havalimanı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:03 Kaynak: DHA
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