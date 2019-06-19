Son Dakika Haberleri: Pist Sezonu Körfez'de Açılıyor
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Pist Sezonu Körfez'de Açılıyor

55 dakika önce

2019 Türkiye Pist Şampiyonası ilk yarışları, 21-22 Haziran tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize ediliyor.

Pist Sezonu Körfez'de Açılıyor, System.String[]

Super, Maxi ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategoride koşulacak olan yarışlarda toplamda 31 otomobil mücadele edecek. Özellikle 1.6 turbo motora sahip, belli serbestlikler haricinde standart otomobillere açık olan ve yeni oluşturulan Super Production kategorisinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Program; 21 Haziran 2019 Cuma günü TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 final elemeleri ile başlayacak. 11.30-15.30 saatleri arasında iki grup halinde düzenlenecek elemelerde 65 aday arasından en hızlı 10 erkek ve 3 kadın 2019 serisinde yarışmaya hak kazanacak. Saat 15.30'dan itibaren gerçekleştirilecek olan Super, Maxi ve Super Production antrenman ve sıralama turları ile saat 18.30'da ilk gün sona erecek.

22 Haziran Cumartesi günü ise, resmi antrenmanların ardından, saat 11:30'den itibaren Super, Maxi ve Super Production ilk yarışları, 14:00'den itibaren de ikinci yarışları koşulacak. TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinin ilk yarışı da 13.15'te başlayacak.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:01 Kaynak: Bültenler
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