Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek - Son Dakika

Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. İkinci günde uçağın arka kanatları gövdeden ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. Uçağın arka kanatları metal testereler yardımıyla gövdesinden ayrılarak taşınmak üzere zemine bırakıldı. Zaman zaman olası yangın tehlikesine karşı uçağın suyla yıkandığı gözlemlendi. Enkaz kaldırma çalışmalarına saat 17.00 sıralarında ara verildi. Çalışmaların yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.

Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
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