PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta Çarşamba günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta Çarşamba günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma ekipleri uçağın yanına gelerek çalışmalara başladı. Ekipler dün saat 17.00'ye kadar yaptığı çalışmalarda, uçağın arka kanatlarını metal testereler yardımıyla gövdesinden ayırmıştı. Bugün saat 09.00 sıralarında ekipler enkaza gelerek, çalışmalara yeniden başladı.

Görüntü DÖkümü:

---------Çalışmalardan görüntü


- İstanbul
Çarşamba, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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