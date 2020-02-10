Son Dakika › Güncel › Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 2 - Son Dakika
Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 2
6 saat önce
PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 2 (Kanadın kaldırılması)
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:38 Kaynak: DHA
PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 2 (Kanadın kaldırılması)
Son Dakika 5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı