Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 3 - Son Dakika

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Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 3
6 saat önce
PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 3 (Aktüel görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 3 (Aktüel görüntü)
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