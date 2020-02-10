Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 3 - Son Dakika

Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 3

6 saat önce

PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 3 (Aktüel görüntü)

PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 3 (Aktüel görüntü)

Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor 3

Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
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