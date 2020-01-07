PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI OTELE GÖTÜRÜLÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI OTELE GÖTÜRÜLÜYOR - Son Dakika

PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI OTELE GÖTÜRÜLÜYOR

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan pisten çıkan özel bir havayolu şirketine ait uçağın yolcuları otele götürülüyor.

PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI OTELE GÖTÜRÜLÜYOR, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan pisten çıkan özel bir havayolu şirketine ait uçağın yolcuları otele götürülüyor.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.Tahliye edilen yolcular 164 yolcu  Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Burada pasaport kontrolünden geçerek ülkeye girişleri yapılan yolcular araçlar ile konaklayacakları otele yönlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yolcuların otobüslere geçişi


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum
Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
21:22 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:22 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI OTELE GÖTÜRÜLÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]