Pisti pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı
54 dakika önce
Kayseri'de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
Kayseri'de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan havalanan O.A. isimli yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında pisti pas geçti. Pisti pas geçen pilot, elektrik direğine takıldı. Pilot, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden indirildi.
Pilot O.A.'nın paraşüt kazasında yara almadığı öğrenildi. - KAYSERİ
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