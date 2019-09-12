Son Dakika Haberleri: Pisti pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı
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Pisti pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı

54 dakika önce

Kayseri'de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.

Pisti pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı, System.String[]

Kayseri'de iniş pistini pas geçen paraşütçü elektrik direğine takıldı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan havalanan O.A. isimli yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında pisti pas geçti. Pisti pas geçen pilot, elektrik direğine takıldı. Pilot, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden indirildi.


Pilot O.A.'nın paraşüt kazasında yara almadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
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