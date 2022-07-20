Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ali Dağı'ndan atlayan paraşütçü, yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra inişe geçti. Paraşüt iniş alanını ıskalayan paraşütçü, boş arazide bulunan elektrik direğine asılı kaldı. Paraşütçü kendi imkanları ile inerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paraşüt pilotu kazayı yara almadan atlatırken, direkte asılı kalan paraşütte ekipler tarafından indirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı - Son Dakika

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