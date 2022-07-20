Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı - Son Dakika
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Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı

20.07.2022 15:10

- Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı Kayseri'nin Talas ilçesinde piste inemeyen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı.

- Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde piste inemeyen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı. Paraşütçü yara almadan kurtulurken, direkte asılı kalan paraşütte ekipler tarafından indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ali Dağı'ndan atlayan paraşütçü, yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra inişe geçti. Paraşüt iniş alanını ıskalayan paraşütçü, boş arazide bulunan elektrik direğine asılı kaldı. Paraşütçü kendi imkanları ile inerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paraşüt pilotu kazayı yara almadan atlatırken, direkte asılı kalan paraşütte ekipler tarafından indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı - Son Dakika

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